شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال اللبناني يحذر من انهيار سريع لمرافق الدولة إذا لم تُشكل حكومة إنقاذ وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشاره الأسمر، إن وضع جميع المؤسسات اللبنانية يتجه نحو التأزم إذا لم تُجر المعالجة السريعة اللازمة، محذرا من انهيار سريع سيطال مرافق الدولة إذا لم يُحسن المسئولون التصرف ويبادروا سريعا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنية.



وأكد الأسمر – في تصريح اليوم السبت – أن الأزمات المتفاقمة تتطلب حكومة تعيد الثقة بلبنان وتُمهد لإعادة إحياء الدولة بكل مرافقها الحيوية وإداراتها العامة. مضيفا: "حان وقت الفصل فإما البدء بالمعالجة عبر عمل دؤوب مؤسسي ودستوري وقضائي، وإما السقوط التام في الجوع والفقر، وفوضى أمنية واقتصادية وصحية وتربوية وبيئية، وما ينتج من ذلك من مآس وفتن".



وأشار إلى أن خدمات الاتصالات والإنترنت في لبنان بدأت تعاني من التداعي والبطء على نحو ينذر بالأسوأ وقد يصل الوضع إلى انقطاع هذه الخدمة، لا سيما وأن موازنة مؤسسة أوجيرو (شركة الاتصالات التابعة للدولة) للعام الحالي في حدود 48 مليار ليرة لبنانية، وأن هذا المبلغ غير كاف لإتمام عمليات الصيانة والتي تجري حتى آخر السنة والتي تصر الشركات المنفذة لها على السداد بالدولار الأمريكي.



وتابع"الأسمر" قائلا: "هذا الحال ينطبق على ميناء بيروت البحري ومحطة المستوعبات العاملة فيه، حيث إن صيانة المعدات وقطع الغيار تُسعر كلها بالدولار الأمريكي، وهذا ما يتوافق مع الواقع في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه في جميع المناطق".