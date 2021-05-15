شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يحذر من خطورة ترك النزاع الفلسطينى الإسرائيلى دون حل شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من خطورة ترك النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من «دون حل شامل»، وفقاً لما نقلته الوكالة الفرنسية.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله حذر في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر دائرة الفيديو المغلقة في اجتماع للقادة الموقعين على «نداء كرايستشيرش» للتصدي للمحتوى الإرهابي والمتطرفين على الإنترنت، من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدون حل شامل وعادل ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واعتبر أن ما ينتج عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل ضد المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين من عنف، يهدد الاستقرار والأمن، ويغذي التطرف ويعزز خطاب الكراهية.

وأوضح الملك في كلمته أن انعدام العدالة وغياب الأفق السياسي يذكيان نار التطرف، إذ يستغل الإرهابيون الشعور بالغبن لكسب المؤيدين إلى صفوفهم.

ومن جهة أخرى، أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، تعليماته لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان لضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين، وجاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وأورد البيان، أن هذه المساعدات الغذائية التي تبلغ 40 طنا تتشكل من مواد غذائية رئيسية وطبية.