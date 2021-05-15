شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع اللبنانية تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، الخروقات الإسرائيلية المتمادية لسيادة لبنان والاعتداءات التي تطال المتظاهرين والمدنيين اللبنانيين عند الحدود وكذلك الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.



وقالت وزيرة الدفاع اللبنانية في بيان اليوم السبت، تعقيبا على مقتل مواطن لبناني أمس برصاص الجيش الإسرائيلي عند الحدود المشتركة للبلدين: "جريمة جديدة من جرائم إسرائيل تُرتكب بحق المدنيين اللبنانيين كما الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة "، مضيفة أنه "إزاء ما يجري عند الحدود اللبنانية وفي الداخل الفلسطيني، لا بد من التوقف أمام هذه الاعتداءات الوحشية والهمجية التي تطال العُزّل من المتظاهرين والمدنيين".

وتابعت: "إن الإدانة قليلة أمام هذه المشاهد المروعة وأمام استشهاد الشاب اللبناني محمد طحان وإصابة آخرين بجروح".

وقالت: "إننا إذ نشجب وندين هذه الاعتداءات والخروقات المتمادية والمتكررة على أرضنا وأجوائنا وحدودنا والتي تعتبر خرقا لقرار مجلس الأمن 1701، نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة وضع حد لها والعمل على وقفها فورا ومطالبة إسرائيل بعدم تكرار هذه الاعتداءات وحثها على وقف التصعيد".

وكان متظاهرون لبنانيون نظموا أمس وقفة احتجاجية بالقرب من الحدود مع إسرائيل تنديدا بالعدوان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحاولت مجموعة منهم اجتياز "المنطقة العازلة".

الأمر الذي ردت معه القوات الإسرائيلية من الجانب الآخر بإطلاق الرصاص وبعض القذائف المتفجرة على نحو أدى إلى إصابة شابين ومقتل أحدهما لاحقا متأثرا بجراحه.