الولايات المتحدة تعفي المحصنين من كورونا وضع الكمامات في الاماكن العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، ان الأميركيين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم يعودوا بحاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح صحفي "إذا لم يتم تطعيمك، فارتدي قناعاً لحماية نفسك والآخرين الذين لم يتم تطعيمهم، وهذه ليست مسألة إكراه، ولن نعتقل الناس"..واصفاً الإعلان عن إلغاء إلزامية وضع الأقنعة في الأماكن العامة بـ"اليوم العظيم" في مكافحة كورونا.

واضاف "إذا لم يتم تطعيمك أو تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح، أو مرور أقل من أسبوعين بعد الجرعة الثانية، فأنت لا تزال بحاجة إلى ارتداء القناع".

من جانبها قالت مديرة الهيئة الصحية روشيل والينسكي "يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون وضع قناع أو الالتزام بالتباعد الجسدي".

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي وباء فيروس كورونا، حيث حصد الفيروس أرواح أكثر من 584 ألف شخص، وتم تسجيل نحو 33 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.