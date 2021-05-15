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مجموعة «أمازون» تستحدث 10 آلاف وظيفة في بريطانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

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أعلنت مجموعة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية أنها ستستحدث أكثر من 10 آلاف وظيفة في بريطانيا.

 

يأتي ذلك غداة إطلاق حملة توظيف في الولايات المتحدة بموازاة الارتفاع الكبير للطلب على التسوق الإلكتروني خلال الجائحة.

 

والتوسع الذي يوازي خمس اليد العاملة لأمازون في بريطانيا، سيرفع العدد الإجمالي لموظفيها في هذا البلد إلى أكثر من 55 ألفاً بحلول نهاية العام.

 

ويأتي الإعلان غداة كشف أمازون خططاً لإضافة 75 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وكندا.

 

وقال مدير أمازون لبريطانيا جون بومبري في بيان «إننا بصدد استحداث آلاف الوظائف الجيدة في أنحاء المملكة المتحدة من مجموعة واسعة من الأدوار، مع رواتب وميزات ممتازة».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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