لحظة بكاء هستيري من مسعف بعد رؤية أشلاء ضحايا القصف الإسرائيلي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب الفيديو، فإن أحد المسعفين لم يستطع تحمل مشاهدة أشلاء الضحايا أثناء وضعها داخل ثلاجات حفظ الموتى، وانطلق يبكي ويضرب الحائط بيديه، وذلك عقب القصف الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، على مخيم الشاطئ.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أكدت في وقت سابق من مساء الجمعة، أن ثمانية مواطنين لقوم مصرعهم، هم 6 أطفال وامرأتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو حطب، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون تحذير ساكنيه، وأن 15 أصيبوا بجروح، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المنزل المكون من أربعة طوابق، بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تسويته بالأرض.

وفي تصعيد أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وعززت تل أبيب، في وقت سابق، وجودها على الحدود مع قطاع غزة ونشرت قوات، وسط توقعات ببدء التوغل البري في تصعيد للقتال الدائر مع الفصائل الفلسطينية منذ عدة أيام.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، "عمليات القتل المبرمجة"، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 122 قتيلاً في غزة، و7 في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن "المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في مخيم الشاطئ، جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس حجم بشاعة الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".