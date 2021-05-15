تعزيزات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان ترقبا لتحركات مناصرة لفلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر مراسل وكالة "النشرة" اللبنانية، أن "الجيش الاسرائيلي أرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود اللبنانية الجنوبية قبالة بلدني مارون الراس والعديسة".

وأفاد المراسل بأن "السلطات الأمنية اللبنانية فرضت ‏إجراءات أمنية مشددة على طول الطريق الساحلي باتجاه الجنوب".

كما يقوم الجيش اللبناني بتدقيق هويات الداخلين إلى المنطقة الجنوبية، حيث أشارت مصادر إلى منع غير اللبنانيين من الدخول إلى المنطقة الجنوبية المحاذية للشريط الحدودي مع إسرائيل.

يذكر أنه تمت الدعوة إلى ​مسيرة​ تصل إلى نقطة جنوبية ​مقابلة​ لمستعمرة مسقافعام عند ​الساعة​ الخامسة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.