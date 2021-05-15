هنية: ما حدث في مخيم الشاطئ كشف حجم المأزق الإسرائيلي أمام مفاجآت المقاومة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتبه، نشرته وكالة "فلسطين الآن"، أكد هنية استنكاره لتلك "المجزرة"، مشيرا إلى أنها "امتداد لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع".

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وقال: "في جريمة جديدة ضد شعبنا الفلسطيني، ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة بشعة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وذلك امتدادًا لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع، والتي تؤكد عجز العدو وفشله، بل وحجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة ومفاجآت رجالها الأوفياء".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، على أن المقاومة "ستلحق الهزيمة بجيش العدو وتردعه عن الاستمرار في مجازره، وستواصل الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني".

وقد حمل هنية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين في بيوتهم.

وكانت وسائل إعلام، قد أكدت أن الجيش الإسرائيلي قام باستهداف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في غزة أول أمس الخميس، مشيرة إلى أن هنية لم يكن في منزله لحظة استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية.