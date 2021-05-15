مصدر عسكري أردني: الجيش لم ولن يستخدم السلاح ضد مواطنيه

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "عمون" الأردنية، تصريحات المصدر العسكري الذي قال، إن "القوات المسلحة الأردنية لم ولن تستخدم السلاح ضد مواطنيها، وأن ما جرى كان متعلقاً بالإجراءات المتخذة من قوات حرس الحدود مع الوقفة الاحتجاجية والتي سعت خلالها لحمايتهم وسلامتهم من أي أخطار قد تمسهم في حال قربهم من الحدود الدولية".

وأضاف المصدر، أن "التعامل جرى مع مجموعة محدودة من الشبان المشاركين في الوقفة والذين رفضوا اتباع الاجراءات الصادرة من قبل العناصر الموجودة في الموقع وتم التعامل معهم من قبل القوات الامنية".

وكشف المصدر، أن "القوات المسلحة تتبع أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه المواقف ولم تطلق النار إلا في الهواء وذلك حرصاً على سلامة المواطنين المتجمعين".

كما دعا المصدر إلى ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدم الإقتراب من المواقع الحدودية للحفاظ على سلامتهم داعياً وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق عند نشر مثل هذه المواد الإعلامية لأنها تسهم في تضليل الرأي العام ونشر الشائعات.