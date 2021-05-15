شكرا لقرائتكم خبر عن 13 شهيدا بينهم 8 أطفال وسيدتين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 13 مواطنا فلسطينيا، بينهم 8 أطفال وسيدتين، فجر اليوم السبت، وأصيب آخرون في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي،بقصف منزل في مخيم الشاطئ لللاجئين، غرب مدينة غزة، حيث تسبب في مقتل 10 فلسطينيين بينهم 8 أطفال وامرأتان، ومازالت أعمال البحث عن مفقودين تحت ركام المنزل جارية.

قال وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش، إن الناجي الوحيد من مجزرة الشاطئ هو طفل رضيع لم يتجاوز شهرين.

وفي غارات أخرى، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منطقة "تلة قليبو"، ومحيط مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 3 شبان فلسطينيين، كما تسببت الغارات الإسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة في محيط الأماكن المستهدفة.