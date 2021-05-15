شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لتوريد 100 مليون جرعة لقاح أخرى.. البرازيل توقع عقدا مع فايزر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة البرازيلية أمس الجمعة في بيان أن وزارة الصحة وقعت عقدا ثانيا مع تحالف فايزر/ بيونتك الأمريكي الألماني للحصول على 100 مليون جرعة أخرى من لقاحهما المضاد لمرض كوفيد-19.



ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء الجمعة، من المتوقع أن تصل الجرعات الإضافية في الفترة بين سبتمبر وديسمبر، ليصل إجمالي الجرعات المستلمة بنهاية العام إلى 200 مليون جرعة.

كانت الحكومة قد اشترت في مارس أول 100 مليون جرعة من لقاح فايزر، الذي تم البدء في تسليمه في أبريل.