العثور على أنواع جديدة من الديناصورات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اكتشف باحثون مكسيكييون أنواع وفصيلة من الديناصورات لم تكن معروفة من قبل، حسبما أعلن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك الخميس.



وقال المعهد إن الباحثين تمكنوا من التعرف على فصيلة ديناصورات " تلاتولوفوس جالورم" الآكلة للأعشاب بعد العثور على جمجمة سليمة بنسبة 80%تقريبا أثناء عمليات الحفر في ولاية كواهويلا شمال المكسيك.

وأضاف المعهد أن الباحثين عثروا كذلك على عُرف بطول 1.32 مترا.

وأوضح المعهد أن شكل العُرف يشبه رمزًا تستخدمه شعوب أمريكا الوسطى للإشارة إلى التواصل والمعرفة.

وجرى اكتشاف ذيل هذا النوع من الديناصورات بالفعل في عام 2005 واستخراجه في عام 2013 ، حسبما أفاد علماء من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك في مكسيكو سيتي في الدورية العلمية المتخصصة " كريتاشيس ريسيرش".

وأشار المعهد إلى أنه من المؤكد وفاة ديناصور"تلاتولوفوس" قبل 72 أو 73 مليون عام في منطقة مليئة بالمياه كانت غنية بالرواسب، ونتيجة لذلك، لا بد أن جسده قد تم تغطيته بسرعة بالتربة التي حافظت عليه.