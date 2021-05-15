طقس الخليج.. هطول أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار فى الكويت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية أن يستمر اليوم السبت هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير تمتد الى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة. بينما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية ، الحدود الشمالية ،الجوف قد تخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية.

الامارات:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطب ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

واوضح المركز -في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ،و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:21 والمد الثاني عند الساعة 02:29 و الجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 20:05..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 23:08 و الجزر الاول عند الساعة 18:00 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.