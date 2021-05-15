تابلت بمواصفات لاب توب من بلاك فيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة بلاك فيو الحاسوب اللوحي Tab 9، بنظام التشغيل جوجل أندرويد مع مودم LTE ووظيفة بطاقتي SIM وخيار لوحة المفاتيح.



وأوضحت بلاك فيو الصينية أن الحاسوب اللوحي الجديد يأتي في جسم معدني بحجم مدمج ولا يتعدى سُمكه 8.9 ملم.

وتعمل الشاشة قياس 10.1 بوصة بدقة الوضوح 1920 x 1200 بيكسل، بينما تبلغ كثافة البيكسلات 224 بيكسل في البوصة المربعة.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد معالج Unisoc ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها بواسطة بطاقات الذاكرة الخارجية لتخزين محتويات الميديا.

ويدعم الحاسوب اللوحي Tab 9 الجديد معيار الاتصالات الهاتفية الجوالة LTE، مع إمكانية استعمال بطاقتي SIM، وفي هذه الحالة لن يتمكن المستخدم من استعمال بطاقة الذاكرة الخارجية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية سعة 7480 مللي أمبير ساعة، والتي تكفي لتشغيل الفيديو لمدة 6 ساعات، وفي وضع الاستعداد تصل مدة تشغيل البطارية إلى 840 ساعة، ويعتمد الحاسوب اللوحي الجديد على نظام تشغيل جوجل أندرويد 10 مع كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويتوافق الحاسوب اللوحي مع حافظة مناسبة بها لوحة مفاتيح، وبالتالي فإنه يمكن استعمال جهاز بلاك فيو بدلا من أجهزة اللاب توب.

مواصفات Tab 9 من بلاك فيو

جسم معدني بحجم مدمج ولا يتعدى سُمكه 8.9 ملم

شاشة قياس 10.1 بوصة بدقة الوضوح 1920 x 1200 بيكسل، وكثافة بيكسلات 224 بيكسل في البوصة المربعة

معالج Unisoc ثماني النوى

ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت

ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها بواسطة بطاقات الذاكرة الخارجية لتخزين محتويات الميديا

إمكانية استعمال بطاقتي SIM

بطارية سعة 7480 مللي أمبير ساعة

نظام تشغيل جوجل أندرويد 10

كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل

كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل