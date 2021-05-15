بيع سترة لجانيت جاكسون بأكثر من 81 ألف دولار في مزاد.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بيعت سترة مصممة على الطراز العسكري كانت المغنية جانيت جاكسون قد ارتدتها خلال جولة لها لأداء أغنية "ريثم نيشن" عام 1990 بمبلغ 81250 دولارا في مزاد في بيفرلي هيلز يوم الجمعة وهو ما يزيد 20 مرة عن تقديرها قبل البيع.



وكانت هذه السترة السوداء ضمن أبرز ما تم بيعه على مدى ثلاثة أيام للملابس والتذكارات الأخرى التي جمعتها المغنية على مدى 40 عاما. وكانت تلك أول جولة لجاكسون كفنانة منفردة.

وقالت دار جوليان للمزادات إنه كان من المتوقع بيع السترة بمبلغ يتراوح بين 4000 و 6000 دولار. ولم يتم الكشف عن شخصية المشتري.

وتقوم جاكسون الفائزة بخمس جوائز جرامي، والتي ستكمل الخامسة والخمسين من عمرها يوم الأحد ببيع أكثر من 1000 قطعة من الملابس التي ارتدتها على خشبة المسرح وفي جولات وخلال مقاطع موسيقية مصورة.

وتم شراء قرط واحد يتدلى منه مفتاح كانت جاكسون قد ارتدته في جولة عام 1990 وخلال ظهورها في عدة مناسبات أخرى يوم الجمعة مقابل 43750 دولارا.

وسيذهب جزء من عائدات المزاد إلى مؤسسة لرعاية الأطفال.