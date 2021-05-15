شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا و 763 حالة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و حالة وفاة واحدة وتعافي 399 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ "كوفيد-19" نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء - أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية إلى 514 ألفا و705 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 502 ألف و604 حالات بنسبة تعافي وصلت إلى 97.6 % بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9092 حالة. وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ ستة ملايين و40 ألفا و109 أشخاص في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بشكل كامل "الجرعة الأولى والثانية" 4 ملايين و450 ألفا و986.

كما أعلنت دولة الكويت تسجيل 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 290006 حالات إلى جانب 7 حالات وفاة ليصبح عدد الوفيات 1681 حالة.

و ذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم تسجيل 1191 حالة شفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 275745 في حين بلغ عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 190 حالة.