شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيريه السودانى والكويتى تطورات الأوضاع الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، هاتفيا، امس الجمعة، من وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم الصادق المهدي، تطورات الأوضاع الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وجرى - خلال الاتصال وفقا لوكالة الأنباء السعودية - تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.