شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يوجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، تعليماته لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان لضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين، وجاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.

وأورد البيان، أن هذه المساعدات الغذائية التي تبلغ 40 طنا تتشكل من مواد غذائية رئيسية وطبية.

ذكر بيان أصدرته الحكومة المغربية مساء الأربعاء أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال في اتصال هاتفي مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي "لحركة المقاومة الإسلامية" الفلسطنية (حماس)، إن المغرب يضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة اهتماماته وفي مرتبة القضية الوطنية.

وجاء في بيان للحكومة المغربية أن العثماني أكد لهنية في الاتصال على "الموقف الثابت والواضح للمغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".