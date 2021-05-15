شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعثر على ورشة لصناعة العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار شمالى الموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق العثور على ورشة لصناعة وتهيئة العبوات الناسفة وسجن لداعش في تلعفر شمالي الموصل.
وتمكنت القوات الأمنية العراقية الأربعاء، من قتل أحد قيادات داعش الإرهابية جنوبي العاصمة بغداد.
وذكر بيان مشترك لمديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب نقلته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "أنه وخلال عملية استخبارية نوعية بتعاون أمني كبير ما بين المديرية والجهاز، تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 17 واستخبارات لواء المشاة 55 والفوج الثالث منه وقوة من العمليات الخاصة لجهاز مكافحة الإرهاب من قتل الإرهابي القيادي في عصابات داعش والمكنى ( أبو ربيع ) المسئول الأمني لما تسمى بولاية الجنوب".