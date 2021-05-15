شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعثر على ورشة لصناعة العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار شمالى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق العثور على ورشة لصناعة وتهيئة العبوات الناسفة وسجن لداعش في تلعفر شمالي الموصل.

وتمكنت القوات الأمنية العراقية الأربعاء، من قتل أحد قيادات داعش الإرهابية جنوبي العاصمة بغداد.