شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يطالب المجتمع الدولى بإدانة الاعتداء الإسرائيلى على منطقة الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، إن إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص على متظاهرين في الجانب اللبناني من الحدود المشتركة على نحو أسفر عن مقتل أحدهم، يمثل عدوانا وخرقا لقرارات مجلس الأمن، مطالبا من المجتمع الدولي إدانة هذا الاعتداء.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، في بيان له مساء الجمعة، "لا تتوقف إسرائيل عن تأكيد وحشيتها، وهي اليوم ارتكبت جريمة جديدة بحق المتظاهرين العُزّل في الجنوب اللبناني، فسقط الشهيد محمد طحان برصاص العدوان وأصيب آخرون".

وأضاف دياب: "إن هذا العدوان يشكل خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن 1701 ، وندعو المجتمع الدولي لإدانة جرائم إسرائيل في الجنوب اللبناني وفي غزة التي تقاوم العدوان بقوة وعزيمة لدحر الاحتلال".

وكان متظاهرون لبنانيون نظموا في وقت سابق من اليوم وقفة احتجاجية بالقرب من الحدود مع إسرائيل تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحاولت مجموعة منهم اجتياز "المنطقة العازلة" الأمر الذي ردت معه القوات الإسرائيلية من الجانب الآخر بإطلاق الرصاص وبعض القذائف المتفجرة على نحو أدى إلى إصابة شابين ومقتل أحدهما لاحقا متأثرا بجراحه.