شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 151 مهاجرًا فى البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية، إنقاذ 151 مهاجرًا غير شرعي في عرض البحر المتوسط كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن زورقين مطاطيين وإعادتهم إلى طرابلس في عمليتين مُنفصلتين في منطقة المسؤولية الليبية بمياه البحر المتوسط.

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية أن عملية الإنقاذ الأولى التي جرت اليوم، تم خلالها إنقاذ نحو 51 مهاجر من جنسيات إفريقية من بينهم 10 من مالي و9 من الكاميرون، و14 من الكوت ديفوار، و8 من غينيا، وواحد من السنغال، و5 من سيراليون، و2 من نيجيريا و2 من بنين.

وقال إن عملية الإنقاذ الأول نفذها الزورق "الزاوية"، مؤكدًا إيواء هؤلاء المهاجرين بعد إعادتهم إلى طرابلس في مركز إيواء أبوسليم، عدا امرأة واحدة من الكوت ديفوار جرى إيواءها في مركز التجمع والعودة بطرابلس.

وبشأن عملية الإنقاذ الثانية، قال الناطق باسم القوات البحرية، إن العملية نفذها الزورق "أوباري"، التابع لحرس السواحل الليبية، والذي تمكن من إنقاذ 100 مهاجر من الجنسيات الإفريقية فور تلقيه نداء استغاثة، وإعادتهم إلى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية.

وأكد نقل جميع المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في العمليتين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي سيتابع في إطار دوره الإنساني رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.