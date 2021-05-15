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ضحايا وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة أبراج الشيخ زايد في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوكالة إن "ثلاثة مواطنين على الأقل استشهدوا، فيما أصيب آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

© REUTERS / SUHAIB SALEM

ونقلت الوكالة عن شهود عيان، أن الطائرات  الإسرائيلية استهدفت بخمسة صواريخ  منزلين مأهولين بالسكان في منطقة تلة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين،  بعضهم بحالة الخطر، وتم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي القريب من المكان.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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