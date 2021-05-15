كتائب القسام تعلن قصف أسدود برشقة صاروخية انتقاما "لشهداء الضفة المحتلة"

دبي - محمود عبدالرازق - وفي رسالة قصيرة عبر موقعها الإلكتروني، قالت كتائب القسام: "قصف أسدود برشقة صاروخية انتقاما لشهداء الضفة المحتلة وردا على استهداف المدنيين شمال قطاع غزة".

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وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت كتائب القسام قصف قاعدة حتسريم الإسرائيلية في بئر السبع، التي ينطلق منها الطيران الإسرائيلي للإغارة على قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح الجمعة، أن 160 مقاتلة قامت في آن واحد بإطلاق 450 صاروخا على 150 هدفا في قطاع غزة الليلة الماضية، مشيرًا إلى استهداف مسؤول كبير بمنظومة إطلاق القذائف المضادة للدروع التابعة للجهاد الإسلامي.

وفي تصعيد أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وعززت تل أبيب، في وقت سابق، وجودها على الحدود مع قطاع غزة ونشرت قوات، وسط توقعات ببدء التوغل البري في تصعيد للقتال الدائر مع الفصائل الفلسطينية منذ عدة أيام.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عمليات القتل المبرمجة، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 122 قتيلاً في غزة، و7 في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.