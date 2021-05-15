شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فلسطين يبحث مع نظيره الباكستانى أخر تطورات العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، في اتصال هاتفى آخر التطورات والعدوان الإسرائيلي المتواصل بالقدس والضفة الغربية وغزة.

وعبر الوزير قريشي خلال الاتصال الهاتفي عن دعم بلاده باكستان الكامل والمطلق للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني، وان هذا الدعم ثابت وراسخ على مدار السنين، ولم يتغير، ويعكس التزام باكستان حكومة وشعبا مع نضال الشعب الفلسطيني.

واكد أنه قد تواصل مع عديد وزراء الخارجية للبحث في كيفية تعزيز الضغط الدولي على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني أكان ذلك في غزة او في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. واكد على جاهزيته شخصيا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاسلامي يوم الأحد القادم، وكذلك استعداده المشاركة في اي لقاء او اجتماع يخص فلسطين والقدس والاقصى.