وفد الاتحاد الدولي للملاكمة العربية يتوجه لموسكو للتحضير لجائزة روسيا العالمية

الكويت - هبة التوبجي - توجه وفد رياضي يمثل الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الى العاصمة الروسية موسكو للوقوف على اخر الترتيبات والتحضيرات لبطولة جائزة روسيا الكبرى والانشطة المصاحبة لها والمزمع اقامتها في الفترة من ٢٧ يوليو حتى ١٢ اغسطس المقبل .

ويترأس الوفد رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور هادي السديري بصفته رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ويضم الوفد في عضويته نائب رئيس الاتحاد المهندس المدنى المهدى والدكتور حسين جعفر مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد .

وسيقوم الوفد بتفقد مكان اقامة البطولة والاطلاع على آخر الترتيبات الروسية وسيعقد مؤتمرا صحفىا دوليا فى احدى قاعات احد اكبر الفنادق بالعاصمة موسكو لشرح تفاصيل برنامج البطولة والدول المشاركة فيها ومن يمثلها بالاضافة الى مسائل اخرى مثل التغطية الاعلامية غير المسبوقة فى اي تظاهرة رياضية عالية ومشاركة رجال وسيدات اعمال من مختلف دول العالم الى جانب حضور بعض الوزراء والبرلمانيين والسفراء وشخصيات كبيرة اخرى في البطولة.

وقال الدكتور السديري في تصريح اعلامي قبل توجهه لموسكو ان البطولة تهدف الى تعزيز التقارب والتعاون المشترك بين روسيا الاتحادية مع الوطن العربي وافريقيا فى عدة مجالات .

واضاف ان احد اهداف هذه البطولة هو مد جسور التواصل وتعزيز فرص التبادل الثقافي والرياضي والاقتصادي واعطاء الصورة الحقيقية لمفهوم السلم والسلام ونشر رياضة الملاكمة وترجمة المفاهيم السامية للحركة الرياضية.

ويتضمن برنامج جائزة روسيا الكبرى للملاكمة بالاضافة الى منافساتها التي يشارك بها ٣٠٠ ملاكم وملاكمة سلسلة من العروض الفنية والفولكلورية المختلفة مثل الأغاني والرقصات الروسية والعربية والأفريقية التقليدية وعروض للازياء .

وتقام هذه البطولة باشراف الاتحاد الدولي للملاكمة العربية “FIBA” بالتعاون والتنسيق مع مركز الشراكة الاستراتيجية الدولية بروسيا الذي تديره السيدة أولغا ريميزوفا وهو اكبر حدث رياضي دولي بتاريخ الملاكمة .