شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «إنجاد» : العثور على «مفقود رغوة» بصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن العثور على “مفقود رغوة” بالمنطقة الشمالية.
وأوضح الفريق في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر” أن المفقود تمكن من الوصول بعد أن أضاع الطريق الموصل إلى عزبة كفيله وهو بصحة طيبة ولله الحمد.
وكان فريق “إنجاد” قد أعلن في وقت سابق، انطلاق قافلة من بعض أعضاء الفريق للبحث عن شخص مترجل مفقودبعد ورود بلاغ عن فقدانه بالقرب منرغوهبمنطقةالحدود الشمالية.
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