شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح الجرعة المناسبة من لقاح «كورونا» لمن أصيبوا بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة عدد الجرعات المناسبة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن سبق وأصيب بالفيروس التاجي.

وأكدت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أنه يكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفيروس (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

وتدعو وزارة الصحة الجميع لأخذ لقاح كورونا لتفادي انتشار الفيروس مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على المسافة الآمنة.