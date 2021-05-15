شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار عقاري يقدم نصائح مهمة لراغبي شراء منزل جديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم المستشار العقاري،ماجد العرابي الحارثي، عدة نصائح مهمة لمن يبحث عن شراء منزل. وقال” الحارثي” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، إنه لمن يبحث عن شراء منزل، عليه التوجه إلى مشاريع وزارة الإسكان للمميزات التالية: 1–السعر المنافس لسعر السوق حيث يقل سعرها 50.% 2–جودة البناء والتصميم الحديث. 3–جودة الحياة في الضواحي السكنية والذي يفتقدها المخططات التجارية. 4- اكتمال الخدمات في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار عقاري يقدم نصائح مهمة لراغبي شراء منزل جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.