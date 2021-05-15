فلسطين تشكر السيسي لفتح مستشفيات مصر أمام جرحى "العدوان الإسرائيلي" على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وبحسب المكتب الإعلامي للسفارة، ثمن اللوح وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.

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وأعلن اللوح، أيضا عن تشكيل لجنة لاستقبال جرحى العدوان الآثم على قطاع غزة الذين أصيبوا خلال الأيام المنصرمة.

ولفت سفير فلسطين إلى أن السفارة تتابع التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والأجهزة المعنية المصرية لبدء نقل وعلاج جرحى قطاع غزة، مؤكدا حرص السفارة على خدمة أبناءها الجرحى ومرافقيهم، وسعيها لتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم واستشفاءهم.

وفي أحدث إحصائيات ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 126 قتيلا من بينهم 31 طفلا و20 امرأة ونحو 950 إصابة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.