تحويل الرحلات الجوية من مطار بن غوريون إلى رامون في صحراء النقب

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم:

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"تحويل كافة الرحلات الجوية من مطار بن غوريون الدولي شرق تل إلى مطار رامون في صحراء النقب بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ابتداءً من الساعة 7:00 صباحًا وحتى الساعة 7:00 مساء اليوم الجمعة، تم رصد نحو 140 عملية إطلاق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبهذا الشأن، أفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بإطلاق دفعة صواريخ باتجاه عسقلان ويد مردخاي وبلدات إسرائيلية عدة في غلاف غزة.

وبدورها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قصف مدينة سديروت بـ5 صواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم الجمعة، أن 160 مقاتلة قامت في آن واحد بإطلاق 450 صاروخا على 150 هدفا في قطاع غزة الليلة الماضية، مشيرًا إلى استهداف مسؤول كبير بمنظومة إطلاق القذائف المضادة للدروع التابعة للجهاد الإسلامي.

وفي تصعيد أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وعززت تل أبيب، في وقت سابق، وجودها على الحدود مع قطاع غزة ونشرت قوات، وسط توقعات ببدء التوغل البري في تصعيد للقتال الدائر مع الفصائل الفلسطينية منذ عدة أيام.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عمليات القتل المبرمجة، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 122 قتيلاً في غزة، و7 في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.