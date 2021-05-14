شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تؤكد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وجهود القيادة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة المستقلة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أبدى الوزير الاندونيسى في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الجمعة، استعداد بلادها لاستمرار تقديم الدعم لفلسطين في مثل هذه الظروف.

واكد مشاركته يوم الاحد المقبل في الاجتماع الوزاري للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي افتراضيا، اضافة الى استعداده المشاركة في اية فعالية اخرى على المستوى الدولي هدفها العمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق القدس والمقدسيين وبحق المقدسات وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك.

من جانبه، حث المالكي نظيره الاندونيسى على دعوة الدول الإسلامية إلى اصدار بيانات إدانة للاعتداءات الإسرائيلية والتعبير الواضح عن الدعم الاسلامي والاسيوي لحق الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال، وفي الدفاع عن نفسه امام جرائم الاحتلال.

واتفق على البقاء على التواصل والتنسيق بينهما خلال الأيام والاسبوع المقبلة.