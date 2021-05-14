شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 3 مواطنين فلسطينيين من قرية طورة بمنطقة يعبد بالرصاص الحي والمعدني خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب القرية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وجرى اعتقال أحدهما بعد التنكيل بهما على حاجز دوتان العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد في جنين.

كما أصيب فلسطينيان، واعتقل 9 آخرون خلال مواجهات اندلعت على حاجز الجلمة العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال جنين.

وذكر الهلال الأحمر ومصادر محلية وأمنية لـ"وفا"، بأن شابين أصيبا بالأعيرة المعدنية بمنطقة الوجه وثالث بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في قرية طورة، كما اعتقل شاب على حاجز دوتان القريب من يعبد بعد إصابته بالرصاص المعدني، ونكل بآخر بعد اصابته بعيار معدني، فيما أصيب شابان بالرصاص الحي بالساق خلال المواجهات مستمرة على حاجز الجلمة.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير الفلسطيني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت على حاجز الجلمة شمال شرق جنين خلال المواجهات المستمرة تسعة شبان عرف منهم: حسين السعدي من مخيم جنين، وخلدون عمر ابراهيم من بلدة عجة٠