الاهلي يعود لسكة الانتصارات وقوميز يضيع فوز الهلا

الكويت - هبة التوبجي - فشل الهلال في تحقيق الفوز على الباطن بعد أن أضاع قوميز ضربة حزاء في اخر دقيقة ليتعادل معه بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للهلال هدافه الفرنسي بافيتيمبي غوميز (18)، فيما سجل للباطن لاعبه محمد رايحي (29).

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده من النقاط إلى 52 نقطة، بينما تجمد رصيد الباطن إلى 30 نقطة.

وفي اللقاء الآخر حقق الأهلي فوزاً مهماً على ضيفه القادسية بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” الرديف في جدة.

و سجل للأهلي هدافه السوري عمر السومة من ضربة جزاء (67).

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 38 ليرتقي إلى المركز الثامن بفارق الأهداف من الفتح السابع، فيما تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة ليبقى في المركز الـ 11.