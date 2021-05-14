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فوز الاتفاق والفيصلي على الشباب وأبها

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الخليج - حسن القبيسي 0 تبليغ

الخليج - حسن القبيسي

الكويت - هبة التوبجي - حقق الاتفاق فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس للمحترفين.

سجل للاتفاق كلاً من مهاجمه المغربي وليد أزارو (40، 68)، والسنغالي سليمانو دوكارا (47)، ومحمد الكويكبي (83)، بينما أحرز للشباب النيجيري أديون إيجالو هدفين (11، 21 ركلة جزاء)، والبرتغالي فابيو مارتنيز (74).

بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده من النقاط إلى 41 نقطة، بينما بقي الشباب عند 48 نقطة.

وفي لقاء آخر كسب الفيصلي ضيف أبها بهدفين مقابل هدف سجل للفيصلي   محمد الصيرعي في الدقيقتين 79 و 86 وسجل لابها تاتار في الدقيقة 63 .

وبهذه النتيجة اصبح الفيصلي في المركز الثامن برصيد 36 نقطة بينما بقي ابها على نقاطه الـ 34 في المركز الـ 12 .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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