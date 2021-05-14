شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تحذر من «المفرقعات» في العيد.. السجن والغرامة بانتظار المخالفين (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، من الأخطار الجسيمة المحدقة من إساءة استعمال المفرقعات، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقا لنظام المتفجرات والمفرقات، وما قد يتولد في هذا الشأن من أضرار.

وأكدت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع”تويتر”، أنهيحظر صنع المتفجرات والمفرقعات ، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

وأشارت إلى أن كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها. يعاقب، بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال.

وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام.