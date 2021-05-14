شرطة القصيم تطيح بـ 8 مواطنين ويمني هّددوا سلامة سالكي الطريق (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة القصيم من الإطاحة بـ 8 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، قاموا بحمل ونقل سوائل بترولية قابلة للاشتعال. وأوضحت شرطة القصيم أن المتهمين تورطوا في قيادة دراجات نارية بشكل متهور ومخالف يهدد سلامة مستخدمي الطرق العامة، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أن المتهمين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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