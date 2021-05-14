شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية: نجرى اتصالات مع أعضاء مجلس الأمن نصرة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الرئاسة الجمهورية التونسية أن تونس تجري، كعضو غير دائم في مجلس الأمن، اتصالات مكثفة مع باقي الدول الأعضاء من أجل تحرك دولي واسع نصرة للقضية الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أنه تم بدعوة من تونس وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني ورئاسة مجلس الأمن وعدد من الدول الأعضاء، عقد جلستين طارئتين للمجلس، والدعوة إلى جلسة ثالثة علنية.

وذكر البيان أن الرئيس التونسي قيس سعيد دعا إلى الوقف الفوري للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني، مطالبا بوضع حد للتصعيد ولسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.