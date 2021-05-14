عون يدين "الجريمة" الإسرائيلية ويتخذ خطوات دولية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد أدان الرئيس اللبناني "بشدة الجريمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بإطلاقها النار بعد ظهر اليوم على مجموعة من الشباب الذين تظاهروا عند الحدود الجنوبية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد الشاب محمد طحان وإصابة آخر بجروح".

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وطلب الرئيس عون من وزير الخارجية والمغتربين، شربل وهبه، "إبلاغ الأمم المتحدة بالاعتداء الإسرائيلي وما أسفر عنه، تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة نتيجة ذلك".

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، قيام دبابات إسرائيلية بإطلاق نيران تحذيرية استهدفت مجموعات دخلت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال أدرعي في تغريدة على "تويتر": "قبل قليل قامت دبابات جيش الدفاع بإطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أدرعي: "لقد قام المشاغبون بالعبث بالجدار واضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا الى داخل لبنان".

وتداولت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية مشاهد فيديو تظهر اقتحام مجموعة محتجين الشريط الحدودي من لبنان باتجاه إسرائيل، في حدث وصف بـ"التطور غير المسبوق".

ومن جهة أخرى، قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة، إن آلاف الشبان الأردنيين يتوجهون إلى الحدود مع فلسطين، دعما للشعب الفلسطيني.