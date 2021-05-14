"رغم كل الظروف الصعبة"... أخو ملك الأردن ينشر صورة خاصة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمير علي لملك الأردن مع الصورة التي شاركها، أمس الخميس، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "رغم كل الظروف الصعبة التى تحيط بنا… سنقف معك يا سيدنا بالسراء و الضراء… كل عام و انت بخير يا أخي الكبير والعزيز و سيدي و تاج راسي.. حفظك الله لنا ولأردننا سندا وذخرا وقائدا".

​واهتزت المملكة الأردنية، الشهر الماضي، تحت وقع "مؤامرة"، قالت السلطات إنها استهدفت استقرار وأمن البلاد، والمتهم الرئيس فيها هو الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني إضافة إلى مقربين منه، إلا أن الملكة نور والدة الأمير حمزة نفت الاتهامات الموجهة لنجلها. وعبرت دول غربية وعربية عن دعمها للمملكة الهاشمية في هذه الظروف.

© AP Photo / Yousef Allan

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن الأمير حمزة وقّع رسالة تقول: "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقي على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا".

ووجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة المتعلقة بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين. وقال إنه "تم وأد الفتنة والأمير حمزة مع عائلته في قصره برعايتي وهو التزم السير على نهج الآباء والأجداد"، مشيرا إلى أنه قرر "التعامل مع موضوع الأمير في إطار الأسرة الهاشمية وأوكل هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن".