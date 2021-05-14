شيخ الأزهر يدعو قادة العالم لمساندة الشعب الفلسطيني "المظلوم"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الخطيب في المنشور الذي شاركه الآلاف خلال أقل من ساعة على نشره: "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".

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وطالب الخطيب قادة العالم بوقف القتل ودعم أصحاب الحق، وقال: "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام".

واختتم شيخ الأزهر منشوره بعبارة جاء فيها: "أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".

ويظهر المنشور وقد ترجم إلى 14 لغة مختلفة، وشاركه الآلاف من متابعي شيخ الأزهر على فيسبوك من مختلف الجنسيات.

وتتصاعد حدة الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أيام، وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم، بقيام "القوات الاسرائيلية بالاعتداء على المتظاهرين في حي الشيخ جراح في القدس بالضرب والقنابل الصوتية".

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى سبعة قتلى.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أن "عدد الشهداء في الضفة الغربية نتيجة المواجهات المندلعة مع القوات الإسرائيلية وصل إلى سبعة فيما تجاوز عدد الجرحى نحو الثمانين بينهم حالات خطرة".

وأوضحت الوزارة أن "معظم الإصابات بالرصاص الحي". وبحسب البيان، فإن القتلى الذين سقطوا توزعوا في مدن: "أريحا ورام الله وسلفيت ونابلس وجنين".