تحرك رباعي عربي لوقف "الانتهاكات" الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان الخارجية الأردنية، فقد جرت، اليوم، "اتصالات سعودية مصرية أردنية فلسطينية لوقف انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين".

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وحملت الخارجية الأردنية، في بيانها المنشور على موقع "مبتدا" الأردني، الجانب الإسرائيلي التصعيد الحالي.

اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال مع نظيره السعودي، أن "وقف العدوان الاسرائيلي على غزة والاعتداءات على القدس وبقية الأراضي الفلسطينية السبيل الوحيد لوقف التصعيد الحالي".

وقال الصفدي: "بحثت مع وزير خارجية مصر سبل توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية"، بحسب موقع "الوكيل".

وبدورها أعلنت الخارجية المصرية، قيام وزير الخارجية المصري سامح شكري بإجراء مباحثات مع نظيره الأردني بهدف إيجاد سُبل إنهاء الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاء في نص البيان: "تباحَث وزير الخارجية سامح شكري اليوم ١٤ مايو الجاري، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ وذلك في إطار التنسيق المستمر والتشاور الوثيق بينهما، حيث تم تناول أهمية مواصلة العمل على إيجاد السُبل الفورية الكفيلة بوقف المواجهة في قطاع غزة، والحيلولة دون أية استفزازات في القدس، فضلاً عن الدفع بكل المساعي من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني."

وأضاف البيان: "وقد اتفق الوزيران خلال الاتصال على أن الأحداث الجارية لا تؤكد سوى على ضرورة التحرُّك الجدي نحو استئناف مسار عملية السلام، الأمر الذي يمنح أفقاً سياسياً حقيقياً بغية إنهاء الصراع عبر الحل العادل والدائم الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما يحقق استقرار الأوضاع في مُجمل المنطقة".

وأكد الوزيران، بحسب البيان، "على مواصلة تكثيف الاتصالات مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي بهدف سرعة إنهاء المواجهات والتأزُم الحالي، مع الدفع قدماً للمضي في درب تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

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وشهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالقصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، حيث طالب المتظاهرون بـ"فتح الحدود".

فيما نشر الحساب الرسمي لموقع إذاعة "صوت الأقصى" الذي يبث من غزة بفلسطين، فيديو يظهر فيه عدد كبير من الشبان يحاولون ركوب حافلة مكتظة.

يأتي ذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 115 فلسطينيا، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة.