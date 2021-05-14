مصرع شاب لبناني جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه عند الحدود

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية وفاة الشاب محمد. ق.ط (21 عاما) من بلدة عدلون الجنوبية، في مستشفى مرجعيون الحكومي، متأثرا بجروحه بعد تعرضه هو ومجموعة من الشبان لقذائف صاروخية، كان قد أطلقها الجيش الإسرائيلي عليهم أثناء محاولتهم اجتياز الشريط التقني عند الحدود مقابل مستعمرة المطلة.

وأعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مشتبه توغل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال الناطق: "بعد ورود أنباء عن أعمال شغب على الحدود اللبنانية، عبر أحد المشتبه بهم من لبنان مرة أخرى إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار". وأضاف أنه تم التعرف على جريح من الجانب اللبناني.

وكان الإعلام الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن عشرات اللبنانيين عبروا السياج الفاصل مع لبنان والجيش يطلق النار دون وقوع إصابات.