شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعيد فتح الحدود بعد إغلاقها أكثر من عام وفق شروط وقائية "صارمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الخميس، أنها ستعيد فتح حدودها المغلقة منذ أكثر من عام، عما قريب أمام الوافدين الجزائريين والأجانب، ولكن طبقًا لشروط "صارمة جدا"، حسبما أفادت سكاى يوز عربية فى خبر عاجل لها.

وقال وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، "أعطينا توجيهاتنا، حسب توجيهات اللجنة العلمية، حتى نسمح عن قريب بدخول الجزائريين أو الأجانب لكن فى ظل إجراءات صارمة جدا".

ولم يتم الإعلان عن أى موعد مرتقب للسماح بالدخول إلى الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح أنه من بين أبرز شروط دخول الجزائر "تقديم فحص (بى سى آر) مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصاتنا التى نثق فيها"، ثم أضاف "من يتبين أن فحصه إيجابى، يخضع للحجر لمدة 10 أيام".

وستكون أمام القادمين من الدول التى تشهد تفشيًا واسعًا للوباء "إجراءات أكثر صرامة"، لأن أعراض الإصابة ببعض السلالات المتحورة لا تظهر فى البداية، وفقًا للوزير الجزائري.

وأقرّت الجزائر فى مارس 2020، غلق حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوى، بعد تفشى وباء كوفيد-19، وسط استمرار عمليات إجلاء رعايا عالقين فى الخارج.

لكن تلك الرحلات توقفت فى مارس 2021 بعد تفشى المتحوّرة الهندية لفيروس كورونا، وهو ما أثار استياء وسط بعض الجزائريين الموجودين فى الخارج فأطلقوا حملة بشعار "حقى ندخل بلادي".

وتسجّل الجزائر نحو مئتى إصابة بكورونا يوميًا، فيما تبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات 125 ألفًا و3,355 وفاة.