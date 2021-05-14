شكرا لقرائتكم خبر عن وفا: قصف صاروخى إسرائيلى على مجمع أنصار غرب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرات الاحتلال الحربية، بثلاثة صواريخ، مساء اليوم الجمعة، مجمع أنصار غرب مدينة غزة، ما أدى إلى دمار في منازل المواطنين المجاورة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف 16" قصفت بثلاثة صواريخ مجمع أنصار وحولت مبان داخله إلى ركام وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من المكان، ولحقت أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة.

وكانت وزارة الصحة، أشارت إلى 123 شهيداً من بينهم 31 طفلاً و20 سيدة و900 إصابة بجراح مختلفة، في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على غزة.

ويتعرض القطاع لقصف من طائرات الاحتلال الحربية ومن دبابات على الشريط الحدودي شرق وشمال القطاع، ومن الزوارق الحربية قبالة بحر غزة، موقعاً شهداء وجرحى ودمار في البنايات السكنية والمؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية.