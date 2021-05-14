شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسئولية التصعيد ودماء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الرئاسة الفلسطينية، عمليات القتل الوحشية المبرمجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد الشهداء إلى 122 شهيد في غزة، بينما 7 شهداء فى الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.

وحملت الرئاسة، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وهذا التوتر وهذه الدماء التي سالت من ابناء الشعب الفلسطيني.

وحذرت الرئاسة، من استمرار هذه الممارسات الاجرامية، وطالبت الادارة الامريكية بالتدخل الفوري والسريع لوقف هذا العدوان الاسرائيلي كي لاتخرج الامور عن السيطرة.