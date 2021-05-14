شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: أعمال إسرائيل تخالف المواثيق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصاعدية التي تخالف الأعراف والمواثيق الدولية". وفق وكالة الأنباء "واس".

ودعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاتصال إلى "استكمال الجهود الرامية لإبجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعة الدولية مبادرة السلام العربية"، جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية السعودي مع مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي.

وعلى صعيد متصل، كان المئات من نشطاء مجموعات شعبية من مختلف محافظات المملكة الأردنية، اليوم الجمعة، على الحدود الأردنية-الفلسطينية، نصرة للقدس وغزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، توافد المشاركون إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة باعتداءات الاحتلال في القدس وعدوانه على غزة، وسواها من الشعارات التي أكّدت على حق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال والعودة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة الاحتلال في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد سفير الاحتلال من عمّان.