شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينين بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المنددة بالعدوان على شعبنا، والمناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 18 عاما.