شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينين بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المنددة بالعدوان على شعبنا، والمناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 18 عاما.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية عقب انطلاق المسيرة، وأطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا، وما زالت المواجهات مستمرة.