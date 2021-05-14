شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد: إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية للاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.
وأكد سموه خلال الاتصال إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
ودعا سمو وزير الخارجية إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
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