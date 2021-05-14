شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الإعلام» تفرض غرامة نصف مليون ريال على شخصين ارتكبا هذه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فرضت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال بحق شخصين أحدهما مواطن، والآخر مقيم.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الشخصين ارتكبا مخالفة مشتركة تمثلت في مزاولة نشاط استيراد أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي وملحقاتها وتوزيعها أو بيعها بالتجزئة بالمخالفة لأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

وأفادت الهيئة بأنه تم فرض غرامة مالية بمبلغ (250.000) ريال على كل منهما واستعادة أي عائد مالي حصلا عليه نتيجة المخالفة.