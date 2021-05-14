شكرا لقرائتكم خبر عن مثال في التفاني.. طبيب يترك أسرته وصلاة العيد لإنقاذ مريض من انسداد الشريان التاجي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دفعت حالة مرضية طارئة أحد أطباء مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب، إلى ترك صلاة العيد بصحبة عائلته لإنقاذ مريض خمسيني في وقتٍ قياسي.

وتلقى استشاري القلب والقسطرة الدكتور فواز المطيري، اتصالاً من المركز خلال توقفه أمام مصلى العيد بحي الحمراء في الرياض مع عائلته، يبلغه فيه بوصول حالة إسعافية طارئة، الأمر الذي دعا“المطيري” إلى إعادة عائلته إلى المنزل، والتوجه إلى المركز لإجراء العملية للمريض لإنقاذه.

وقال “المطيري”، إن المريض راجع المركز لمعاناته من ألم حاد في الصدر واشتباه بجلطة قلبية، مبيناً أنه تم إجراء عملية له في وقت قياسي استغرق 15 دقيقة.

وأضاف أنه اتضح بعد ذلك معاناته من انسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر، قبل أن يتم إجراء اللازم له ويتعافى ويعود إلى أسرته، وفقاً لـ”الوطن”.